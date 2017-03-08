新南向連結菲律賓，強調農業合作

我要評比

菲律賓大學代表團訪台。（教育部提供）

政府「新南向」政策，成功連結菲律賓！教育部歷經2個多月的協商聯繫，促成菲律賓高等教育委員會委員布里安德率領7位行政主管及黎剎大學系統校長等26位大學校長共計33人來台交流，這是歷年來最龐大規模校長團來台。

教育部次長姚立德3月6日在上任首日即設宴接待訪團全體成員，他特別介紹我國新南向政策重點，席間並與菲團高教委員會洽談簽訂合作備忘錄及未來規劃辦理臺菲高教論壇等臺菲交流事項。姚立德表示，教育部將全力支持台菲高等教育之相關合作計畫，這是兩國教育交流大步邁前的最好時機。

菲律賓高等教育委員會(CHED)負責菲國高等教育政策與執行，並負責任命公立大學校長，為提升菲律賓大學校長之行政領導能力及國際化接軌，與我教育部合作辦理「台灣-菲律賓高等教育主管領導知能研討會」及參訪，本次訪團以農業背景之大學為主。

菲方對我國農業技術及精緻農業的發展很感興趣，特來台取經，應菲方要求，此次研討會的主題側重農業分子育種、智慧農業及農業社會企業外，也包含評鑑實務、校務研究與國際合作模式等。

此外，菲方代表團也將參訪亞蔬-世界蔬菜中心、行政院農業委員會屏東生物科技園區、財團法人台灣香蕉研究所、國立台灣大學植物工廠、人工氣候實驗室、農場、智慧機器人中心以及國立成功大學與國立屏東科技大學。為促成各項合作關係，教育部並安排南台灣大學聯盟11所大學、東海大學及義守大學與菲方26所大學進行交流會議。

(中時)