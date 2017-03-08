實習生誰照顧？立委批勞動部互推教育部

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台中永采烘焙坊與實習生爆發勞資爭議，業者遭重罰並已停業。立法院社福及衛環委員會今天針對技術生、實習生勞動權益及「高級中學學校建教合作實施及建教生權益保障法的落實」專案報告，勞動部、教育部權責劃分引發立委關注。

勞動部長林美珠說，建教生由建教生合作保障法管理，因完全排除勞基法適用因此由教育部主政，勞動部年度配合學校檢查；至於實習生基於學習目的，不是勞工定義，應不適用勞基法，但若成立雇傭關係並提供薪資就適用勞基法。

立委陳宜民批評，勞動部不應推給教育部，否則實習生淪為被忽視缺乏保護的一群，永采事件恐只是冰山一角，更多學生不懂法規或校方行前訓練未落實，導致權益剝奪甚至廉價勞工，10多年來情況完全沒有改變，要求檢討勿淪為剝削務必做好勞動檢查，才會事半功倍，林美珠承諾繼續溝通。

勞動部長林美珠坦言，與教育部合作沒有間斷，無論建教生實習生分野有清楚認定，對於權益保護不會有所減損，但橫向聯繫可以再加強，將與教育部溝通，既然檢查職業安全衛生場所不合格，便應提交給教育部作為相關考核依據。

立委李彥秀重炮抨擊，勞動部再實習生權益保障當中應占更多角色，學校與實習單位簽署實習契約，協助學生媒合實習單位，但事實上如果發生勞資爭議，實習生更擔心失去工作、拿不到學分，給了惡劣實習單位威脅學生的空間。

林美珠表示，勞動契約當然會監督，但實習生仍需教育部照顧，李彥秀批評林美珠「推開」責任，應跨部會合作，勞動部要有一定角色。林美珠強調「我沒有切割」，李彥秀又重批「強辯！」林美珠最後承諾，橫向聯繫可以加強。

立委劉建國則認為，實習生目前由各校針對實習設立實習委員會，學生遭受不公平對待時可以申訴，但校方訪視出現問題，但學生沒有告訴老師，教育部承諾加強教育輔導。

(中時)