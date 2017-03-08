陳子玄孕期倒數 沮喪求救「是產前憂鬱嗎？」

陳子玄孕期倒數，即將為人母。（圖／取材自陳子玄臉書）

八點檔女星陳子玄去年9月與大15歲的演員陳建隆結婚，同時宣布肚皮有喜，隨著孕期倒數，陳子玄期待寶寶來臨之餘，但也伴隨焦躁、恐懼、惶恐與不安，陳子玄昨晚還被自己莫名掉淚的舉動嚇到，讓她緊張發文求救：「難道這就是所謂的產前憂鬱嗎？」

陳子玄曾透露她沒辦法好好睡覺，甚至要坐著睡才能睡著，今更表示她還會沒事偷偷掉淚，突如其來的舉動，讓她懷疑自己得產前憂鬱。此外，陳子玄被噩夢嚇醒加上胃食道逆流，讓陳建隆看得很煎熬，除了安慰她之外，還要扶陳子玄上廁所，也使她不禁感嘆懷孕後期難熬。

(中時電子報)