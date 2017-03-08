問及涉台議題 王毅：台灣「外交」缺乏正當性

大陸外長王毅在對台議題上再次展現強硬態度。（圖/新華社）

大陸現任外交部長王毅，於今日早上十點，於第十二屆全國人民代表大會第五次會議，召開國際記者會。媒體預計他將對美國、日本、朝鮮半島和南海議題，發表談話與看法，尤其近期對南韓的對抗和北韓的失控，以及將來與川普之間的互動，將成為媒體關注的焦點。

當大陸環球時報記者問到，中國去年與甘比亞、聖多美和普林西比恢復外交，未來大陸對台外交的政策是什麼時，王毅再次強調「世界上只有一個中國，臺灣是中國的一部分」，並認為，這不但是歷史事實、也是國際社會的共識，更是由聯合國做出的決議。對於現在台灣所維持的的「外交關係」，都無國際法依據也缺乏正當性，是沒有前途的。他呼籲台灣當局應認清這個局勢，任何勢力都不會阻擋將來的統一計劃。

從甘比亞、聖多美和普林西比到奈及利亞，以至於近日傳出危機的中美洲邦交國，隨著台海雙方的冷戰對峙讓衝突再起。正在進行的十二屆人大中，國務院總理李克強於報告中，再次大力批評台獨和期望重回「九二共識」的共識，國台辦主任張志軍也對未來的兩岸關係感到憂慮，認為兩岸關係中的不確定因素、挑戰、風險明顯增加。面對將在下半年迎來十九大的中國大陸，台灣學者提醒，大陸恐將縮緊對台政策，呼籲蔡政府應盡快緩和與大陸關係，謀求共存雙贏的局面。

(中時電子報)