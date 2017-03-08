國道收費員自救會赴總統府 抗議跳票
國道收費員自救會成員今天赴總統府陳情，他們高喊「三八婦女節，國道案未決」，蔡政府當初與他們簽署的解決協議跳票，希望能跟總統蔡英文見面，詢問政府何時才願履行協議。
不過，同時間，蔡總統另有行程，並不在總統府內。國道收費員自救會派出15名代表，入府遞交給蔡總統的一封信，總統府公共事務室派代表接受陳情。
寒風細雨中，多位國道收費員自救會成員在總統府前高呼「三八婦女節國道案未決」、「蔡總統見見收費員」等口號。
國道收費員自救會指出，他們在農曆年前宣布重啟抗爭，原本去年8月16日時，自救會與政務委員林萬億與當時的勞動部長郭芳煜，簽署了國道案的解決協議，國道關廠案本來應該因為這個協議而告一段落。
自救會指出，過年之前，承辦補貼計畫的勞動部竟然跟自救會說，現在有非常多的收費員說所領到的補貼與自救會差距非常大，這些收費員到處在陳情，造成政府壓力很大，政府原本答應給自救會的東西，沒有辦法執行。
自救會說，今年1月19日第一次的國道關廠案補貼計畫審查小組裡面，勞動部主導推行二個決議，一是排除部份的自救會成員適用補貼計畫，二是違反當初協議好的額度，要設一個天花板，讓自救會成員所可領到的額度下降；勞動部現在的作為顯示，蔡政府當初與自救會白紙黑字的協議已跳票。
國道收費員自救會在「致蔡英文總統的一封信」則提到，為什麼，白紙黑字的承諾，政府能說變就變？為什麼，政府要鼓勵那些納涼人，甚至借著他們的手，「把流汗的我們狠狠打成了貪婪、投機」；他們說，曾經因為那紙協議，他們願意相信民進黨的政治革新，但也是因為蔡總統，讓他們深刻體會到被背叛的滋味。1060308
(中央社)
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