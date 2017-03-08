川普的一中政策 美國務院：沒改變

國務院代理發言人唐納今天表示，美國長期以來的「一中政策」未變，對美國總統川普政府主政下的「一中政策」究竟包含哪些內容？他說，美國鼓勵兩岸對話，和平解決分歧。

唐納（Mark Toner）是專業外交事務官出身，在前總統歐巴馬時代擔任國務院副發言人，國務卿提勒森上任後，他一直擔任代理發言人，而橫跨兩個不同黨派的政府團隊，為美國的外交政策辯護，而在川普上台後的國務院首次記者會上，他回答有關美國現在的「一中政策」究竟包含哪些內容時，作上述表示。

中央社記者問，川普政府下的美國「一中政策」包含哪些內容？唐納先是停頓，記者隨後引述提勒森在參議院提名聽證會上時的談話，提勒森指出，讓台灣知道美國在「台灣關係法」與「六項保證」（six issues accord）下，會信守對台承諾，這是重要的。「六項保證」，是否在川普政府的「一中政策」下扮演任何角色？

對此，唐納則說，這仍是和美國過去的「一中政策」相同，而在兩岸議題上，美國的政策就是鼓勵北京與台北的行政當局進行建設性對話，以尋求和平解決分歧，而這個方式是兩岸民眾都能接受的。

還有中國大陸記者問唐納，對川普主政下的「美中關係」的看法。

唐納指出，對美國來說，與中國的關係絕對是重要的，美國希望建立更具建設性的關係，而提勒森上任後首度出訪、就是亞洲，也訪問中國，這本身就展現美國重視美中關係，美國也期待在可和中方擴大合作的領域，如經濟、北韓問題及其他多邊議題上努力，和中國發展關係。

大陸記者還問到，川普曾「反對一中政策」；唐納回答，美國長期以來在兩岸的政策上「沒有改變」，包括提勒森在提名聽證會上也這樣表述，而川普在與中國國家主席習近平通話時，也「同意遵循美國的『一中政策』」。

值得注意的是，川普上任至今表達了同意遵循美國的「一中政策」，但並未明確指出美國的「一中政策」包含哪些元素，唐納今天以不同用詞，強調美國長期以來的政策不變。

唐納過去曾表示過的完整說法是：美國信守基於美中「三個公報」與「台灣關係法」的「一中政策」。

至於美國對台灣的「六項保證」，美國國會去年通過「台灣關係法」與「六項保證」是美台關係基石的共同決議案，將「六項保證」訴諸文字，最後採用的版本是前國務院亞太助卿何志立於1982年8月17日在國會作證時的內容。

美國對台的六項保證為：1、美國不同意設定停止對台軍售日期；2、美國不在台灣與中國間擔任調人的角色；3、美國不會企圖強迫台灣與中國談判；4、美國對台灣主權相關議題長期以來的立場並未改變；5、美國無意修改台灣關係法；6、「八一七公報」不應被解讀成美國有意在對台軍售前，與北京諮商。1060308

(中央社)