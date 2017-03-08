肥胖擾人 減重手術讓人重拾健康
肥胖被公認是一種新興疾病，成大醫院表示，代謝減重手術是當前被視為有效的治療方式，不僅能減重，還能改善代謝異常障礙，重拾健康。
30多歲的蔡姓女子小時候不胖，但因飲食習慣偏差，體重破百，不僅行動不便，身體也不舒服，才求診做了胃縮小的減重手術，體重不只降至70公斤，還順利懷孕生子。
成大醫院外科部醫師李國鼎今天表示，減重手術不只是減輕體重，還能讓糖尿病、血酸、血脂及慢性病獲得改善。
不過，多數減重病人術後只注意體重下降的數字，卻忘了要調整藥物、飲食控制及營養補充，這些副作用會在術後4、5年顯現出來，結果就造成復胖及代謝改善停滯。
李國鼎說，減重手術以胃束帶、胃縮小及胃繞道為主，BMI指數超過35才能接受減重手術，若是BMI高於40，就是屬於病態性肥胖，在美國，就一定要接受治療。
成大醫院自2009年完成首例減重手術後，迄今已累積300個成功案例。李國鼎表示，這些被施以減重手術的人，得接受外科、家醫科、營養師及個管師的評估指導及追蹤，術後第1年內應每1至3個月追蹤1次，第2年起至少每3至6個月追蹤1次。1060308
(中央社)
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