前副總統李元簇凌晨安詳過世 享壽94歲

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前副總統李元簇，卸任後隱居苗栗頭份，因罹患腎臟病須長期洗腎，今天凌晨4時15分在家中安詳過世，享壽94歲。

李元簇家的前總管、現任海巡署桃園機動查緝隊長陳進丁接受中央社訪問表示，李元簇晚年受腎病所苦，已10多天未進食，只靠打營養針支撐，今天凌晨4時15分安詳過世。

李元簇曾擔任中華民國第八任副總統，歷任總統府秘書長、法務部長、教育部長等重要職務。民國85年卸任後就搬遷至苗栗縣頭份市定居，平日深居簡出，不問政事。

李元簇在李登輝執政時擔任副總統，謹守分際、行事低調，被外界形容為「沒有聲音的副總統」。1060308

(中央社)