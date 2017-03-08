遏學術造假 科技部將成立研究誠信辦公室

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科技部長陳良基8日在立法院備詢。（姚志平攝）

針對台大生化所教授郭明良團隊涉及論文造假案，科技部長陳良基8日在立法院表示，科技部3月初已經收到台大正式報告，目前正與教育部進行跨部會審查，2周內會將審查結果公告，而為遏制國內山寨論文，形塑良好學術倫理風氣，科技部將成立「研究誠信辦公室」。

(中時)