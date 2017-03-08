王毅：川習確認一中 中美合作大於分歧

中國大陸外交部長王毅（台上右3）8日說，大陸國家主席習近平2月與美國總統川普通話，確認堅持「一中」原則的重要性，為中美關係「指明方向、鋪平道路」。中央社記者邱國強北京攝 106年3月8日

中國大陸外交部長王毅今天說，中國大陸國家主席習近平2月與美國總統川普通話，確認堅持「一個中國」原則的重要性，為中美關係「指明方向、鋪平道路」。中美合作的需要遠遠大於分歧。

王毅說，中美雙方應致力於兩個「超越」。首先是超越社會制度不同，中美可相互尊重、借鑑，和平共處、共同發展。其次是超越零和博弈傳統思維，中美兩國擁有著越來越廣泛的共同利益，合作的需要遠遠大於分歧，「在很多方面中美雙方已經是利益交融」。 談到對美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）的印象，王毅認為，提勒森是願意傾聽且可深度溝通的人，相信兩人可建立良好工作關係，為中美關係健康發展共同合作。

他表示，中美已建交38年，中國大陸希望中美關係能超越舊觀念，打開新視野，步入更加穩健、成熟的不惑之年，走上一條讓兩國人民安心、讓世界各國放心的寬廣大道。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行記者會，邀請王毅說明中國大陸外交政策和對外關係議題。他在回答外媒提問時，作上述表示。

王毅表示，前一段時間各方對中美關係前景有不少擔心，但經雙方密切溝通和共同努力，中美關係正朝積極的方向平穩過渡和發展。

他說，特別是習近平2月與川普進行一次「重要的通話」，兩人確認堅持「一個中國」原則的重要性，強調要推動中美關係在新起點上取得更大發展。「這為兩國關係指明了方向，也鋪平了道路。」

王毅說，中美正為下一步實現兩國元首以及各個級別的交往，拓展各領域的合作在進行有效溝通。

他重申，只要遵循兩國元首達成的共識，秉持不衝突、不對抗，相互尊重、合作共贏的原則，中美兩國「完全可以成為很好的合作夥伴」。1060308

(中央社)