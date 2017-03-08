王毅：川習確認一中 中美合作大於分歧
中國大陸外交部長王毅今天說，中國大陸國家主席習近平2月與美國總統川普通話，確認堅持「一個中國」原則的重要性，為中美關係「指明方向、鋪平道路」。中美合作的需要遠遠大於分歧。
王毅說，中美雙方應致力於兩個「超越」。首先是超越社會制度不同，中美可相互尊重、借鑑，和平共處、共同發展。其次是超越零和博弈傳統思維，中美兩國擁有著越來越廣泛的共同利益，合作的需要遠遠大於分歧，「在很多方面中美雙方已經是利益交融」。 談到對美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）的印象，王毅認為，提勒森是願意傾聽且可深度溝通的人，相信兩人可建立良好工作關係，為中美關係健康發展共同合作。
他表示，中美已建交38年，中國大陸希望中美關係能超越舊觀念，打開新視野，步入更加穩健、成熟的不惑之年，走上一條讓兩國人民安心、讓世界各國放心的寬廣大道。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行記者會，邀請王毅說明中國大陸外交政策和對外關係議題。他在回答外媒提問時，作上述表示。
王毅表示，前一段時間各方對中美關係前景有不少擔心，但經雙方密切溝通和共同努力，中美關係正朝積極的方向平穩過渡和發展。
他說，特別是習近平2月與川普進行一次「重要的通話」，兩人確認堅持「一個中國」原則的重要性，強調要推動中美關係在新起點上取得更大發展。「這為兩國關係指明了方向，也鋪平了道路。」
王毅說，中美正為下一步實現兩國元首以及各個級別的交往，拓展各領域的合作在進行有效溝通。
他重申，只要遵循兩國元首達成的共識，秉持不衝突、不對抗，相互尊重、合作共贏的原則，中美兩國「完全可以成為很好的合作夥伴」。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。