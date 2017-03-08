前副總統李元簇曾言：遠離政壇紛擾才有告老還鄉之感

親民黨主席宋楚瑜（右）兩年前參選總統時，曾到苗栗頭份探訪前副總統李元簇（左）（資料照片）

前副總統李元簇今日凌晨4點多辭世，享壽94歲。據了解，李前副總統晚年受腎病所苦，長期洗腎，昨晚呼吸急促，家屬隨侍在側，今天凌晨4點15分安詳過世。

個性低調的李元簇隱居苗栗頭份十餘年，平時多與昔日部屬、地方友人吃飯敘舊。1996年一卸下副總統職務，第一時間搬離台北到苗栗定居，在鄉間過著拈花惹草的退休生活，完全不過問政事。

昔日部屬說，李元簇曾說過「不在其位不謀其政」，若住在京城還會有政治界友人來拜訪，遠離紛擾的政壇後才有真正告老還鄉的感覺。

部屬說，學法律的李元簇嚴以律己，對下屬和學生也很嚴格，現在年紀大了變得很慈祥，指導過的政大法律系學生常到苗栗找他聊天，他不僅記得每個人的名字，連學生時代的糗事都記得一清二楚，時常語出驚人。

李元簇有兩個兒子，大兒子遠居德國，二兒子住在台北，二兒子常在周末時帶著孫子女南下苗栗探望爺爺，說起孫子女時臉上李元簇臉上露出微笑，開玩笑說自己比較疼孫女，因為「我最怕她們跟我撒嬌了！」

(中時)