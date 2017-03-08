民進黨駐美處：馬英九混淆一中原則與政策

民進黨駐美代表處今天發表聲明指出，前總統馬英九在華府智庫演講中，不斷誤把一中原則和一中政策混為一談。對外交政策的批評該止於國境之內，不應出國扯台灣後腿。

馬英九在布魯金斯研究所（Brookings Institution）演說並接受現場提問後，民進黨駐美代表處發表聲明指出，馬前總統在演說中錯誤引用了當時美國總統當選人川普在提及川蔡熱線時，「抱怨美國為何要遵守一中原則」。

聲明指出，川普並沒說到「一中原則」，川普接受福斯新聞（Fox News）專訪時說的是：「我完全了解『一中政策』，但我不知道我們在與中國達成包括貿易在內等協議前，為什麼要被『一中政策』束縛。」

聲明寫到，馬英九也提到，美國前總統歐巴馬2016年12月16日在白宮記者會回應川普相關說法時，又誤指歐巴馬提及「一中原則」。歐巴馬當時說的是，「一個中國的想法」對中國人有多重要，因此在台灣議題上必須戒慎以對。但歐巴馬從未使用「一中原則」一詞。

聲明認為，美國的「一中政策」對台灣的主權立場界定相當清楚，美國認知到，但不承認中國對「台灣是中國的一部分」的立場。美國的一中政策主張台灣的主權問題尚未有定論，端賴兩岸人民在和平與相互認可的情況下獲得解決。

聲明還寫到，馬英九關於「九二共識」的漫長論述，忽略了一個重要的事實，對中華人民共和國來說，九二共識的一中定義，是等於一個中華人民共和國。

此外，中華人民共和國闡述的九二共識並無各表。馬英九把九二共識解釋為橫越中國和台灣這個大橋所必須遵循的「交通規則」，在中國已拒絕各表下，已沒任何意義，更是對台灣人民的打臉。

聲明最後指出，馬英九早就該學到，對外交政策的批評該止於國境之內，不應出國扯台灣後腿。1060308

(中央社)