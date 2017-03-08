申請綠建築 北市：4月起需繳保證金

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台北市建管處表示，通過「綠建築保證金及維護費用管理辦法」，預定4月施行，依規定，起造人須繳納保證金，若建築物造價新台幣1億元，需繳保證金500萬元，違規可不退還。

建築管理工程處今天說，綠建築自治條例從民國103年發布實施後，非公有的新建物須取得綠建築標章，且要繳納一筆「保證金」，此外，新建物以及申請都市更新綠建築設計容積獎勵新建物的起造人，也要提列一筆綠建築「維護費」。

為規範繳費詳細內容，台北市訂定「綠建築保證金及維護費用管理辦法」，經市政會議通過後，預定4月施行。

依綠建築自治條例規定，非公有新建物應取得綠建築標章，但綠建築標章評定，則是取得使用執照後才能進行，為讓起造人主動取得標章，特別訂定保證金制度。

建管處說，起造人分別領取建造執照以及使用執照前，需繳納各一半保證金，保證金是按工程造價5％計算，目前共有14案。

建管處舉例，假設建築物造價1億元，保證金須繳交500萬元，當起造人完成規定事項後，都發局才會歸還保證金，若起造人未依規定辦理，保證金可不予退還。

建管處說，至於「維護費」，若建築物造價1億元，維護費須繳交77萬5000元，起造人繳納費用後，由管理委員會或負責人向都發局申請綠建築維護費，並撥入公寓大廈公共基金。

「台北市綠建築保證金及維護費用管理辦法」公告實施後會刊登台北市政府公報，歡迎民眾上網閱覽。1060308

(中央社)