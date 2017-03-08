委員組成不符性別比例 工程會：嘗試改善
今天是國際婦女節，民主進步黨籍立法委員黃國書指出，行政院公共工程委員會委員性別比例，不符合行政院規定；工程會主委吳宏謀表示，以前學工程男性比較多，會嘗試改善。
立法院交通委員會今天邀請吳宏謀列席報告業務概況，並備質詢。黃國書在詢答時指出，行政院要求中央各級委員會的組成，要符合任一性別不得低於1/3的原則，工程會15位委員中至少應該要有5名女性委員，卻只有2名女性，只有工程會沒有達到。
吳宏謀表示，黃國書的建議很好，會朝這方向努力，因為以前學工程的男性比較多，「我們來嘗試改善」。1060308
(中央社)
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