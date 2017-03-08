《鐵達尼號》比爾派斯頓死因出爐 心臟手術引中風不治

比爾派斯頓死因出爐。（圖／達志影像）

《鐵達尼號》男星比爾派斯頓上月底在洛杉磯逝世，享壽61歲，讓許多影迷都相當震驚。而今他確切死因出爐，原因是他先前作了更換心瓣及大動脈瘤的手術，怎知一星期後竟引起中風身亡。

比爾派斯頓死因出爐，據《PEOPLE》報導指出，他在2月14日時動了更換心瓣及大動脈瘤的大手術，可在11天後，他卻因術後引發的併發症中風身亡，讓家人悲痛不已，發出聲明證明他的離世。

不過另一方面，比爾派斯頓的妹夫John Otten在受訪時，卻說這是一場很突然的悲劇，透露家人都不知道他要開刀，因此收到消息時都震驚不已。

(中時電子報)