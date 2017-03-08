「12345」交通部推搭遊覽車出遊護身口訣

今觀光局舉辦「旅遊安全宣導週」啟動記者會，發布遊客旅遊安全錦囊，也提醒以「12345」口訣，注意出遊安全。（觀光局提供）

今觀光局舉辦「旅遊安全宣導週」啟動記者會，交通部道安委員會組長劉韻珠以口訣「12345」，呼籲民眾出遊可保安全的注意事項。1是一條安全帶，乘坐遊覽車繫好安全帶；2是兩隻滅火器，確保數量及功能正常；3是三隻車窗擊破器；4是車窗擊破器用於擊破車窗4個角落，民眾應注意是否為強化玻璃，若為膠合玻璃不易敲破；5是確認包括逃生窗、逃生門、逃生天窗等5個逃生出口開啟正常。

觀光局長周永暉也指出安全從細節開始做起，他樂見業界開始呼籲乘客應繫上安全帶，他也特別指出，遊客參觀女王頭，千萬不要跨過「紅線」，以往已造成2死9傷，民眾應多注意。

觀光局並公布遊客旅遊安全錦囊。包括選擇領有合法旅行業執照之旅行社辦理的旅遊活動，並記得與旅行社簽訂旅遊契約及索取代收轉付收據，拒絕參加非法招攬之旅行團；參考旅行業品保協會公告，選擇價格合理公道旅遊商品；選擇行程不過份緊湊、拉車時間不過長的「輕旅行」，更能深度體驗當地魅力與特色景點；選擇保額較高之旅遊商品。

另外，觀光局建議，選擇合法旅館民宿，如連線本局「台灣旅宿網」，選擇合法旅宿，以保障住宿安全。

觀光局指出，出發前應先查詢景點氣候資訊，如有氣候不佳、土石流預警或道路封閉情形應避免前往；到景點旅遊時除了賞美景，我們還要注意告示牌及警戒標線標示，並應避免靠近或逾越危險地區；從事水域及登山遊憩活動前，隨時注意氣象及當地地形地貌變化，維護自身安全。

觀光局建議，出遊前先至全臺主題樂園網確認前往之園區是否為合法觀光遊樂業；乘坐機械遊樂設施，遵照專人安全提示及現場設施使用說明牌面所載相關規定；遇有觀光遊樂區消費糾紛可撥打園區專屬消費者服務專線或全國消保專線（1950）；多利用公共運輸系統入園，遊樂園減碳又方便。

(中時)