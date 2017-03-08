涉漢微科內線交易 邱慧平500萬、許耀仁600萬交保

我要評比

許耀仁交保。(陳志賢攝)

瑞士信貸台灣區總經理邱慧平、丈夫許耀仁，遭檢舉在漢微科、荷蘭商艾司摩爾(ASML)併購案前大買股票，涉嫌內線交易，台北地檢署昨約談邱慧平、許耀仁後，諭令邱500萬、許600萬元交保，許今早籌出保證金，離開地檢署時面對媒體詢問，不發一語。

漢微科以電子束檢測技術為名，獲得微影設備領導商ASML青睞，雙方從2014年起開始洽談合作甚至併購的可能性。

ASML為處理併購漢微科事宜，委託瑞士信貸處理談判事宜，並由台灣區總經理邱慧平主導，成功與漢微科達成協議。漢微科於去年6月16日召開記者會，宣布與ASML簽署股份轉換契約，ASML將以新台幣1000億元、每股1410元，收購漢微科100％股權，經濟部投審會則於去年9月30日核准併購。

但檢方接獲檢舉，發現邱慧平忙著穿梭漢微科與ASML協商，仍不忘投資股票，疑似於去年5月併購案大勢底定之際，看好漢微科股價即將上漲，自5月24日至漢微科發布重大消息的前一日即6月15日間，利用家人與朋友的人頭帳戶買進漢微科股票，雖未隨即脫手獲利，但獲利至少2000萬元。

檢方昨兵分10路搜索約談邱女夫婦等8人到案，據了解，邱女夫婦否認涉案，但檢方訊後，諭令邱以600萬、許500萬、金主史金生300萬、邱的併購團隊成員蘇姵萱200萬、彭健豪、林耿民、羅麗珠各100萬、謝志強無保請回，8人均遭限制出境、出海。

(中時)