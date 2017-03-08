谷關溫泉區男客泡湯猝死

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69歲陳男至谷關大飯店大眾池身體不適，送醫宣告不治。（王文吉攝）

谷關溫泉區驚傳男遊客泡湯猝死。（王文吉攝）

天候濕寒，谷關溫泉區傳出泡湯猝死意外！台中72歲陳男清晨與友人在谷關大飯店大眾池泡湯，突然身體不適，沉入水中，飯店人員通報119送醫，經東勢農民醫院搶救，宣告不治。

和平分局谷關派出所長劉峪銓表示，上午7點半接獲消防隊轉報，轄區內谷關大飯店有民眾泡湯不適，送醫身亡，經了解，死者為家住台中的72歲陳男，昨晚與台中市總工會，入住谷關大飯店，今一早與友人到戶外大眾池泡湯。

陳男友人向警方表示，當時聽到陳男乾咳了一聲，就沉入水中，飯店人員通報119，並同步使用AED自動體外電擊器，送醫前還是沒有意識。

(中時)