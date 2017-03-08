WBC》中華隊怎贏荷蘭？美媒點名關鍵3打者

中華隊強打林智勝在6局下對以色列敲出兩分打點二壘打。（林勝發攝）

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中華隊昨慘敗給以色列，8日重振旗鼓大戰荷蘭，將推出宋家豪掛帥先發，對決前中職洋將吉爾(Jair Jurrjens)，面對擁有5名大聯盟球星的荷蘭打線，與一般預期相同，大聯盟官網認為對中華隊而言，這會是一場苦戰，除非林智勝為首的中心打者有所發揮，才有望與之一搏。

相較慘失15分吞敗的中華隊，荷蘭昨展現超強實力，由大聯盟球星波格特(Xander Bogaerts)、西蒙斯(Andrelton Simmons)、史構普(Jonathan Schoop)、桂格瑞斯(Didi Gregorius)、普洛法(Jurickson Profar)、以及曾以單季60轟創下日職全壘打紀錄的巴倫汀(Wladimir Balentien)聯手出擊，打得南韓無力招架，以5比0勝出。

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中華隊與荷蘭前次於2015年12強賽交手，由荷蘭取得勝利，此次再度碰頭，面對荷蘭全面升級的豪華打線，中華隊贏面並不大，不過報導指出，若是高國輝、林智勝、蔣智賢3名主力打者，能帶領打線突破封鎖，那仍有機會能與荷蘭一搏。

如今以色列奪得2連勝居龍頭，苦吞2連敗的南韓則居墊底，因此中華隊與荷蘭之戰，將是決定A組晉級資格一戰，儘管比賽還沒開始，但大聯盟官網已經先預測最後結果，很可能就是以色列跟荷蘭出線，中華隊跟南韓遭淘汰。

(中時電子報)