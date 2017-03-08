李元簇辭世 蔡總統表不捨

前副總統李元簇8日凌晨四時於睡夢中辭世，總統府對此表示，蔡總統在稍早得知後感到相當不捨，除了向李副總統家人致上她的哀思並請他們珍重節哀外，總統也指示府內相關單位全力協助家屬辦理後續治喪事宜。

總統府表示，李前副總統出身司法界，歷任教育部長、法務部長，從政經歷豐富，90年代擔任副總統期間，全力輔佐當時的李登輝前總統，對國家貢獻卓著。

(旺報)