冷氣團水氣豐沛 合歡山玉山都降雪

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強烈大陸冷氣團來襲，配合充足水氣，玉山今天上午8時多率先降雪，合歡山也在上午10時降雪，短時間讓山區化身銀白世界。

強烈大陸冷氣團影響台灣，配合豐富水氣，合歡山區今天上午10時開始降雪，由於水氣充足，降雪量很大，約30分鐘就讓山壁、道路、樹梢蓋上一層明顯的積雪，山區瞬間化身銀白雪國，上山遊玩的遊客直呼「終於等到下雪了」，紛紛拍照、臉書直播。

中央氣象局表示，這波冷空氣昨天夜晚達到強烈大陸冷氣團標準，但冷空氣最強時間已過，不過由於今天白天水氣仍豐沛，海拔3000公尺以上高山都有持續降雪機會，水氣今天晚間出現空檔。

交通部公路總局表示，省道台14甲線31公里處武嶺，到38公里處花蓮縣大禹嶺路段，路面積雪結冰，車輛須加掛雪鏈，才能通過管制通行，呼籲駕駛人注意行車安全，並配合工務段人員執勤。

除了合歡山降雪，另一方面，玉山今天上午8時10分率先降雪，雪深累積1.7公分，由於水氣充足，降雪持續，中央氣象局表示，截至上午10時45分積雪深度已達3.3公分，仍有機會持續。1060308

(中央社)