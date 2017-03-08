男聞攤商烤肉香 趁深夜偷牛肉變現

有竊盜前科的吳姓男子聞到攤商烤肉香，竟先偷取腳踏車趁深夜騎到攤商處撬開上鎖的冰箱鎖頭，再換騎一台三輪車將店家的4大箱牛肉搬個精光，他被逮後供稱牛肉已變賣換現金。

高雄市警察局新興分局今天表示，被害店家報案遭竊4大箱牛肉，造成店家隔天無法營業和重大損失。員警受理後，調閱案發現場監視器，查出是街友吳男涉案。

警方表示，承辦的金姓員警上班途中，恰巧在新興高中旁人行道，看見吳男，經比對監視器畫面吳男的穿著及一旁的腳踏車及三輪車，都與竊取牛肉的竊嫌一致，因此攔查。

吳男原先再三否認犯案，經員警出示監視器畫面後才啞口無言，向警方坦承因時常聞到店家烤牛肉的香味，但太貴買不起，所以才會想竊取牛肉變賣換取現金。竊得的4大箱牛肉，已賣到市場換取現金，而當時前往行竊時騎的腳踏車也是偷來的。

警方並在吳男偷來的腳踏車籃子內，查獲遭竊攤商用來上鎖冰箱的鐵鍊及鎖頭。

警詢後，全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。1060308

(中央社)