疑金韓松影片上網 稱父親金正男遇刺

我要評比

南韓媒體報導，一段疑似金正男之子金韓松的影片出現在YouTube網上，稱父親金正男遇刺。

南韓聯合新聞通訊社指出，疑似金韓松的這名男子今天在YouTube上傳了題為「KHS Video」的影像。

他在影像中說，「我叫金韓松，是朝鮮（指北韓）金氏家族的一員。我的父親不久前遭刺殺。現在與母親和妹妹一起生活。」

報導稱，雖然他在影片中公開了護照，但由於用黑色方塊遮住，無法確認護照上的名字。1060308

(中央社)