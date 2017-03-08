前副總統李元簇辭世 行政院表哀悼

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前副總統李元簇因罹患腎臟病須長期洗腎，今天凌晨4時15分在苗栗家中安詳過世，享壽94歲。行政院發言人徐國勇表示，行政院至表哀悼不捨，並請家屬節哀順變。

李元簇曾擔任中華民國第八任副總統，歷任總統府秘書長、法務部長、教育部長等重要職務。民國85年卸任後就搬遷至苗栗縣頭份市定居，平日深居簡出，不問政事。

李元簇在李登輝執政時擔任副總統，謹守分際、行事低調，被外界形容為「沒有聲音的副總統」。1060308

(中央社)