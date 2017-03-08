王毅：台灣與他國建交 沒有正當性
中國大陸外交部長王毅今天聲稱，「一中」是歷史事實，也是聯合國決議等國際文書確立的「準則」，台灣與任何國家建立或保持外交關係都缺乏國際法依據，沒有正當性。
王毅表示，「台灣當局應該認清這一大勢。任何人、任何勢力都不可能阻擋中國最終實現國家的完全統一。」
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行記者會，邀請王毅說明中國大陸外交政策和對外關係議題。他在回答陸媒提問時，作上述表示。
王毅說，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。這不僅僅是一個歷史事實 也是國際共識，更是由聯合國決議等一系列國際文書所確立的一條準則。」
他表示，台灣與任何國家建立或保持外交關係，「都缺乏國際法依據，都沒有正當性，也必然是沒有前途的」。
行政院大陸委員會曾表示，去年5月20日新政府上任以來，台灣持續向北京釋出善意，但中國大陸仍惡意對台灣的國際空間一再打壓，「我們不認同此一走回對抗、對立老路的僵化思維」。
對於北京在國際操作「一個中國」原則，誘迫聖多美普林西比與台灣斷交，政府表達強烈不滿與遺憾。陸委會呼籲陸方必須認清兩岸事實、嚴肅面對其片面作為的可能後果。1060308
(中央社)
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