旅遊安全宣導 搭遊覽車謹記12345
交通部觀光局今天啟動「旅遊安全宣導週」，交通部道安會組長劉韻珠提醒旅客搭遊覽車，謹記「12345」原則。
劉韻珠說，「12345」原則很簡單，就是一條安全帶、二支滅火器、三支車窗擊破器、四個擊破點、五個逃生門。
劉韻珠特別提醒旅客，遊覽車五處逃生門位置，分別在前門、後門、司機門、車輛左後方及車頂。
觀光局從今年起，將每年3月第3週，訂為「旅遊安全宣導週」，今年從13日至18日，今天舉行啟動儀式，觀光局長周永暉主持，與相關機關及觀光產業界發表旅遊安全宣言。1060308
(中央社)
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