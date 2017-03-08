台灣代謝手術威！巴基斯坦土豪哥偕叔來台剷肉

中國醫藥大學附設醫院6日舉辦記者會，來自巴斯斯坦的加西姆(Qasim)和其叔叔札瑪西(Zar Mash)帶來葉門的彎刀贈送給為他倆進行代謝手術的中國附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕。（馮惠宜攝）

台灣代謝手術好威！不但兩岸胖子紛來台治療，如今更吸引巴基斯坦土豪家族大手拉小手來終結肥胖；中國醫藥大學附設醫院6日舉辦記者會，來自巴斯斯坦的加西姆(Qasim)和其叔叔札瑪西(Zar Mash)帶來葉門的彎刀贈送給為他倆進行代謝手術的中國附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕，感謝台灣醫療團隊讓叔姪告別高血糖、肥胖的困擾。

29歲的加西姆體重胖到140公斤，深受肥胖帶來的脂脂肝、睡眠中止症困擾，一年前他透過網路搜尋來台接受胃袖珍手術，不但甩肉45公斤，人也變年輕，其效果更讓他59歲的叔叔相當心動，日前相偕來台，札瑪西3月1日來台接受胃繞道手術，術後馬上血糖恢復正常，體重也在術一周內從150公斤減到128公斤，他也開心的表示，至今無法相信不用再打胰島素了。

國際代謝形體醫學中心院表黃致錕指出，亞洲肥胖患者，如果有家族肥胖史、成年前肥胖史、身體質量指數大於32，採用飲食與運動減肥的內科治療，在長期的醫療觀察與報告，失敗比率甚高。原因是這類嚴重肥胖的病人的家族史，除了基因之外，這些病人的食慾，腸胃道賀爾蒙分泌也都有失調的狀況，甚至腸道細菌也證實與正常人不同。

唯透過外科治療，可減少熱量、糖份與脂肪的吸收，因而可以改善因肥胖造成的代謝性疾病。

(中時)