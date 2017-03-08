電信吃到飽若變低價競爭 公平會：不符市場秩序

我要評比

公平會主委黃美瑛8日赴立法院備詢。（姚志平攝）

公平會主委黃美瑛8日在立法院表示，國內2家電信業者透露吃到飽方案即將退場，雖然2月底沒有人真正退場，甚至又開始有非常大的競爭，但如果演變成低價惡性競爭，這不符合市場秩序，公平會會持續關注。

(中時)