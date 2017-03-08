嚇人! 法盜獵者直闖動物園 鋸斷犀牛角
歐洲首次發生駭人聽聞的直闖動物園，殺害並鋸斷犀牛角的盜獵事件，法國巴黎郊區一處野生動物保護區，7日發現一頭白犀牛遭人殺害，鋸斷牠的其中一支犀牛角後偷走。
根據《CNN》報導，這名盜獵者6日晚間闖入法國Thoiry動物園，強行進入外門，又打開好幾扇門，直接射殺一頭犀牛後，盜取其犀牛角。
遭射殺的犀牛Vince，是年僅4歲的雄性犀牛，可能被鏈鋸鋸斷牠的其中一支犀牛角，另一支犀牛角也遭部分鋸斷，根據現場遺留痕跡判斷，盜獵者可能被甚麼情況干擾而中斷，或是他們的設備有缺陷。
Thoiry動物園除了包含一座動物園外，還有一處可以開車通行的野生動物保護區，被殺害的犀牛就是位在保護區的圍欄內，裡頭還有另外2頭犀牛，未被發現受傷。
園方人員表示，我們全部工作人員都對盜獵事件感到非常震驚。
遭射殺的犀牛Vince是一頭南方白犀牛，被動物園列為「極度瀕危」，必須受繁殖和保育的品種。動物園裡的5種犀牛品種都被列入瀕危名單中，經常是盜獵的受害品種，因為有些人認為犀牛角可被當作藥物使用。
2015年，1公斤的犀牛角在黑市喊價到5.1萬歐元(約新台幣166萬元)。盜獵野生動物違法交易也是全球最大的非法交易之一，僅次於藥物、膺品和人口販賣。
(中時電子報)
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