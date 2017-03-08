大屯火山災防 科技部研究納入簡訊通知
原被視為休火山的大屯火山群，上個月被觀測證實確認為活火山，不免讓外界擔心周遭的士林、北投地區的災防作業。立法院今日邀科技部長陳良基備詢，立委質疑《災防法》缺了火山，發生問題沒有主責機關，災防缺一角，也要求把火山災害納入簡訊通報系統。
立委吳思瑤指出，大屯火山在他的選區北投、士林，2010年冰島艾雅法拉火山爆發，影響了當地的航空、觀光、經濟，當年政府也知道應當有做為，所以成立了大屯火山觀測站，啟動火山監測，目前監測是科技部主導，納入中研院交通部經濟部地調所等團隊。
吳思瑤表示，大屯火山一旦爆發，數百公里影響範圍在士林北投陽明山，造成當地居民的恐慌，科技部目前對火山監測的密度廣度都不夠，人力預算都吃緊，應該改善，好事不要只做半套。
吳思瑤指出，科技部國家災害防救科技中心有一個災害潛勢地圖，但裡頭獨缺火山災害，另外，包括地震土石流等災害都會收到簡訊通知，甚至核災的通知也要上線了，但火山卻沒被納入，要求至少大台北要有簡訊發送系統。最核心問題是，《災防法》裡頭包括地震、颱風、土石流都有規範，但就是沒有火山災害，問題發生時就沒有主責機關，災害預警不能獨缺火山。
吳思瑤表示，現在災防缺一角，中央沒有火山災害的災防SOP，雖然台北市政府有，但科技部是中央單位，不該把火山問題丟給地方自己扛，北市災防也只是紙上談兵，沒有SOP當然沒有實質演練，例如核災就有演習，要求科技部至少應針對士林北投陽明山等地區，透過民里系統加強演練，並強化火山研究且要化研為用。
對此，陳良基也承諾詳細了解此案並處理。
(中時)
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