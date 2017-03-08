退休後歸隱山林 「沒有聲音」的副總統李元簇
前副總統李元簇在今天(8日)早晨過世，享壽93歲。回顧他的從政生涯，對副總統一職盡忠職守，與時任總統李登輝默契十足，被外界稱為「沒有聲音」的副總總統。
李元簇曾任法官、政大校長、教育部長、法務部長、總統府秘書長，在李登輝執政時期，擔任副總統一職。他是迄今最後一位外省籍，以及經國民大會選舉產生的副總統，在1996年退休後，隱居苗栗縣頭份市，自夫人徐曼雲過世後，即一人獨居生活。
外界稱李元簇是「沒有聲音」的副總統，意思在彰顯他的「守本份」。事實上，李元簇並非沒有個性，他在教育部長與法務部長任內，面對質詢可是言詞犀利、氣吞山河。
後來，李登輝邀請他擔任副手，希望他能在任內襄助施政，於是李元簇就成為了「沒有聲音」、「認真做事」的副總統。
離開政壇20年，或許這個名字已逐漸被人淡忘，因為他真正做到了謹守本份，退休後鍾情山林，繼續默默地扮演「沒有聲音」的國家守護神。這個典範，值得永遠銘記！
(中時電子報)
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