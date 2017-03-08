公平會增搜索扣押權 草案6月送政院

我要評比

不想被譏為「無牙老虎」，公平會之前曾表態希望修《公平法》增加搜索扣押權。今天主委黃美瑛在立法院明確承諾，草案將在6月送到行政院進行審議。

黃美瑛去年接主委時就曾宣示，為了有效偵破違法聯合行為，要對公平法增訂「搜索扣押權」，讓公平會具有「準司法權」，可在查處前向檢察官聲請搜索票，會同警察扣押證據，如此有利取得業者內部違法關鍵證物。

立委管碧玲今在立法經濟委員會關切這項草案何時完成？黃美瑛回應，3月底草案會到公平會委員會議，然後進行部院協商，與法務部進行討論，之後再送行政院，因有國際接軌認罪協商這條需費工夫，預計要半年。

但管不滿說，要拖半年無法接受，黃美瑛最後表示，如果搜索扣押這條另外處理，不跟認罪協商條款綁在一起，這樣6月就可送到行政院審議。

(中時)