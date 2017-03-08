李元簇辭世 蔡總統不捨

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前副總統李元簇辭世，總統府今天說，總統蔡英文稍早得知後感到相當不捨，除了請李元簇家人珍重節哀外，蔡總統也指示府內相關單位全力協助家屬辦理後續治喪事宜。

前副總統李元簇民國85年卸任後就搬遷至苗栗縣頭份市定居，平日深居簡出，不問政事，今天傳出他辭世消息，享壽94歲。

總統府指出，蔡總統在稍早得知後感到相當不捨，除了向李元簇家人致上她的哀思並請他們珍重節哀外，總統也指示府內相關單位全力協助家屬辦理後續治喪事宜。

總統府說，李元簇出身司法界，歷任教育部長、法務部長，從政經歷豐富，90年代擔任副總統期間，全力輔佐當時的總統李登輝，對國家貢獻卓著。1060308

(中央社)