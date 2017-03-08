李元簇辭世 生前交代低調不麻煩大家

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前副總統李元簇今天凌晨安詳辭世，享壽94歲。前任李元簇家寓所總管、現任海巡署桃園機動查緝隊長陳進丁說，李元簇安詳過世，但他生前交代要身後事要低調且不麻煩大家。

陳進丁接受中央社電訪指出，李元簇晚年受腎病所苦，也需要洗腎，近日狀況不佳，已10多天未進食，只靠打營養針支撐，昨晚呼吸急促，家屬隨侍在側，今天凌晨4時15分安詳辭世。

陳進丁說，李元簇一向低調，他生前交代身後事要低調且不麻煩大家。

李元簇曾擔任中華民國第八任副總統，歷任總統府秘書長、法務部長、教育部長等重要職務。民國85年卸任後就搬遷至苗栗縣頭份市定居，平日深居簡出，不問政事。

李元簇在李登輝執政時擔任副總統，謹守分際、行事低調，被外界形容為「沒有聲音的副總統」。1060308

(中央社)