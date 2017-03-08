慶祝國際婦女節 越南舉行奧黛節
為慶祝三八國際婦女節，越南相關部門自3日至18日在胡志明市舉行越南傳統的「奧黛節」，包括時裝秀、歌舞表演、選美比賽和奧黛展覽等文化活動，以弘揚越南婦女和傳統奧黛之美。
「奧黛」是越南的民族傳統服裝，被稱為越南「國服」。越南媒體報導，這項例行活動今年邁入第4屆，以「越南奧黛精華」為主題，吸引許多民眾和觀光客目光。
報導指出，越南著名服裝設計師的奧黛時裝專輯走秀節目，3日在胡志明市阮惠步行街（Nguyen Hue）揭開序幕。
接著，主辦單位於5日舉行「奧黛節」遊行活動，計有3000名當地女學生參加，身穿奧黛、頭戴越式斗笠的女生騎著腳踏車在街道和旅遊景點遊行；隨後在阮惠步行街拼成越南國旗和地圖形狀。
此外，活動還包括「奧黛之嬌柔」、「奧黛攝影」與「奧黛上作畫」等比賽及「奧黛」展覽等。
另一面，適逢國際婦女節及「奧黛節」之際，胡志明市當局舉行「越南奧黛的熟悉形象」活動，鼓勵女性上班族和女學生在3月穿著奧黛上班上課。1060308
(中央社)
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