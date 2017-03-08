共軍：第2艘航艦比遼寧艦有很大進步

我要評比

中共海軍高階將領表示，正在建造中的大陸第2艘航空母艦（001A）比首艘航艦（遼寧號）在整體性能上有很大進步。

中國大陸央廣網今天報導，身兼大陸全國人民代表的中共海軍裝備部政委厲延明接受央廣專訪時，作以上表示。

他說，第2艘航艦按計畫進展得很順利，與第1艘航艦相比，在技術成熟度上、總體性能上、在未來訓練作戰使用上，都有很大的提升。

他說，第2艘航艦與第1艘艦在整體性能上有很大的進步，體現了「中國造的特色」。

對於今年大陸海軍的新裝備，厲延明說，「2017年在裝備建設方面，我們可以充滿信心地說，會在建造的數量、型號、品質、性能等方面實現新的突破。」

他表示，僅2016年1月，大陸就有6艘新艦加入海軍戰鬥序列。

這包括新一代飛彈驅逐艦入列、護衛艦隊伍飛速擴大、大型綜合補給艦又添新成員；新型破冰艦船、新型坦克登陸艦、新一代獵掃雷艦等各類新型艦艇亮相。

厲延明也談到遼寧號與數艘驅護艦組成的編隊早前遠赴南海演練的情況。

他說，在訓練中，「暴露出我們的裝備也不是完美無缺的，在各個技術體系上還存在一些短板弱項。」

但他說，「這也是正常的，包括已開發國家的海軍裝備也不是完美無缺的，它也會在不斷的發現問題、解決問題當中提升這種建造的品質性能。」

大陸首艘航艦為遼寧號，它來自烏克蘭，大陸方面購買此艦後自行改裝，是大陸首艘航艦。

大陸第2艘航艦正在大連造船廠建造，綜合媒體的報導，這艘航艦的型號為001A，建造已近尾聲，即將下水。

001A被視為大陸方面自行建造的首艘航艦，大致上仍舊採用遼寧艦的規格，即採用蒸汽輪機和滑躍式起飛甲板。

遼寧號的舷號為16，有報導表示，001A的舷號可能是17，並取名「山東艦」。1060308

(中央社)