工作分配 近1成雇主考量勞工性傾向

提倡男女平權多年，勞動部今公布2016年僱用管理及工作場所就業平等概況，調查發現，企業辦理各項業務中，雖然大部分未考量性別、跨性別或性傾向因素，但企業單位在「工作分配」上，仍有20.5％雇主會考量性別，更有近1成會考量到勞工的跨性別／性傾向身份。

勞動部去年9月分別以「事業單位」及「受僱者」為調查對象，分別辦理「僱用管理就業平等概況調查」、「工作場所就業平等概況調查」。調查中雖然發現，去年事業單位辦理各項業務大部分未考量性別及跨性別／性傾向因素。

但雇主在性別考量中，以「工作分配」占20.5%最高，其次為「薪資給付標準」及「育嬰留職停薪」，均占6.5％，而「僱用招募、甄試、進用」時會考量到性別因素的企業仍占4.6％，也有2.9％的雇主在「調薪幅度」會考慮性別。

另外，企業辦理各項業務大部份未考量跨性別／性傾向因素，但有9.9％的企業在「工作分配」上會考慮到勞工的跨性別／性傾向，甚至在考量「薪資給付標準」時，會有3.4％的雇主會考量，也有2.8％的雇主在「僱用招募、甄試、進用」時會考慮跨性別／性傾向因素。

(中時)