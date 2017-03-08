蕭彤雯自幼多病 曝父為擔家計這樣做......

蕭彤雯自曝南陽街有與父親的重要回憶。(圖/本報系資料照)

前主播蕭彤雯專業播報深植人心，雖然淡出主播圈，仍不時與粉絲分享生活趣聞，昨天她在臉書懷念幼時與父親的回憶，更透露父親為了扛起家中經濟重擔，踏入南陽街擔任補教老師。

蕭彤雯表示自幼體弱多病，當時在省中教書的父親，要母親辭掉工作專心照顧她，由於教職員薪水微薄難撐家計，父親便化名為「蕭靈」，一腳踏進補教界教書，成為當年升大學的「台大、明明」系列補習班名師之一，念高中放學時，總會從北一女步行到南陽街，只為了與父親共用晚餐，但父親雖貴為名師，不過卻不愛賺錢，不僅婉拒老闆加開課程的要求，甚至在蕭彤雯高中畢業後，就立刻結束十多年的補教人生。

由於父親睽違二十年沒踏進南陽街，蕭彤雯為此相伴再度回到這熟悉老地方，縱使景色依舊人事已非，但想到與父親當年共築的回憶，讓她直呼好幸福，這篇PO文也喚醒許多網友回憶，也紛紛留言話起當年。

(中時電子報)