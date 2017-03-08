林佳龍日本宣傳花博 盼藉花博再吸日人訪台

台中市長林佳龍（左三）今天到日本東京舉行2018台中世界花卉博覽會首場海外記者會。（盧金足攝）

獲2012法國時尚花藝大賽冠軍的台灣之光吳尚洋（左），今天以2018台中世界花博標語「聆聽花開的聲音」為題創作花藝。（盧金足攝）

台中市長林佳龍今天在東京舉辦首場海外宣傳記者會，吸引數10家日本媒體到場採訪。（盧金足攝）

為提升2018台中世界花卉博覽會國際能見度，台中市長林佳龍今天（8日）在東京舉辦首場海外宣傳記者會，吸引數10家日本媒體採訪，林佳龍向日本民眾介紹台中世界花博，也特別為日本旅客規畫花博精選觀光遊程，歡迎日本民眾參加花博，體驗台中的自然風景、人文創意及美食，也盼透過花博活動再吸引100萬人次日本旅客訪台。

「聆聽花開的聲音，花開是什麼聲音？」林佳龍今天在日本召開花博海外首場記者會，特別邀請曾獲2012法國時尚花藝大賽冠軍的台灣之光吳尚洋，以2018台中世界花博標語「聆聽花開的聲音」為題創作花藝。

吳尚洋克服妥瑞氏症，發揮花藝創作的才能與能量，成為首位同時在日本和歐洲花藝賽獲獎的台灣人，參加國際花藝設計賽事獲獎無數，簡單花材經過吳尚洋巧手，有如魔術之手變成美麗作品，展現花卉運用多元面向與不同可能性，讓日本民眾讚嘆不已。

林佳龍表示，2018台中世界花卉博覽會將於后里、外埔及豐原三地登場，宣傳Green（綠色）、Nature（自然）、People（人文）的核心價值，而「2018台日觀光年會」剛好也在台中舉行，花博海外首場記者會在日本召開，也代表台中對日本的重視與友好。

除林佳龍外，我國駐日副代表郭仲熙及2005日本愛知世界博覽會總製作人、2015米蘭世界博覽會日本館總策畫人福井昌平也出席記者會，共同宣傳台中世界花博的獨特魅力。

林佳龍表示，這次也邀請福井昌平擔任花博總顧問，結合日本經驗，要讓台中花博是獨一無二，不只讓大家聽見花開的聲音，也讓世界看到台灣。

這場花博宣傳記者會，日本媒體到場情況踴躍，包括日本電視台、日本經濟新聞、讀賣新聞、產經新聞、朝日新聞、共同通訊社、農業新聞、東京新聞、時事通訊社等各大媒體也都出席，關心台中世界花博的籌備狀況。

花博的總顧問福井說，當初林佳龍邀請他盼將冰冷的GNP轉化成為溫暖的GNP，因此答應擔任總顧問，這次花博是花與綠、打造永續綠色城市的運動，都是先進世界的最大主題，因此花博不管展示能力、規劃能力或技術面水準都很高，相信將成為世界頂級的花博。

郭仲熙指出，台日之間的友情歷經許多考驗，也因此友情又再加厚加深，觀光客往來突破600萬人次，也對80%彼此國家有好感，已成世界各種友好關係的模範，日本即將進入櫻花季，希望在友好關係基礎上，台日關係可以再開出美麗的花朵。

他表示，台中是中部首善之區，中部人都有一股熱情的心，明年不只花博，台日觀光高峰論壇也在台中舉行，衷心期盼日本各界可以踴躍到台中體會當地風土人情。

去年日本旅行社調查日本遊客秋季海外旅行最嚮往的地點，台中清水高美濕地奪下第一名，市府配合花博活動，針對日本旅客規畫花博精選行程，搭配花博一日遊，走訪市區及山海線景點、自然生態、特色DIY及美食體驗，要讓日本遊客深度暢玩台中。

(中時)