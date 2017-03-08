李元簇立遺囑 低調樹葬處理後事

前副總統李元簇住家外情況。（江詩筑攝）

前副總統李元簇住家外情況。（江詩筑攝）

前副總統李元簇今晨過世，昔日部屬陳進丁已經趕抵苗栗頭份官邸，他表示，李元簇去年下半年已經立下遺囑，要求低調處理後事，要以佛教儀式，樹葬在法鼓山金山園區，他的二兒子已經趕回老家，而大兒子也趕回路途。

前副總統李元簇今天早上凌晨四點十五分因病往生，前官邸總管、海巡署桃園機動查緝隊長陳進丁代表家屬對外說明，他表示李副總統知道自己身體狀況一直老化，今早自然安詳往生，生前交代以低調為原則，因為交代不急救、不插管，過去十幾天來沒辦法進食而身體衰弱病故。

陳進丁說明李副總統生前遺屬提到，以後要在新北市新山法鼓山園區樹葬，記者提問是否有對外讓大家捻香？他表示，應該會，不過大家都很忙， 李副總統一直低調，不想麻煩別人的人，是記者自己知道，沒對外通知，未來也不會對外發訃文，如果來捻香不會拒絕。

(中時)