血汗實習 蔣萬安：教育部「4沒有」造成

台中永采烘焙坊與實習生爆發勞資爭議，引發社會關注，業者已遭重罰100萬元並停業。為保障學生權益，立法院社福及衛環委員會今天針對技術生、實習生勞動權益及「高級中學學校建教合作實施及建教生權益保障法落實」專案報告。

立委蔣萬安表示，從永采事件來看，校方訪查4次卻未發現問題，教育部政次姚立德表示，學生到實習機構前都有告知應有勞動權益，但學生在老師每次訪視時均未說出實情，蔣萬安痛批「不能把責任推給學生！」學生處於弱勢、學分掌握在雇主手上，更有3次曠職零分等規定，如何指責違法。

姚立德說，確實意識到針對訪視老師對於勞基法相關規定與勞動條件要有更多常識，也會加強改進學生即便對於法令規定與自身權益不熟悉，也要有補救措施，教育部學習到不少教訓，將好好檢討各級學校實習實施如何再強化。

蔣萬安批評教育部「4沒有」，包括實習課程評鑑、掌握學生動向、實習契約範本與教師法規培訓。姚立德回應，技職教育法規定學生要實習也訂定評量辦法，規定學校送交報告，兩年一次整體檢討，學生有任何狀況也可以隨時反映。

但蔣萬安批評，目前教育部交由學校就實習課程自評，恐無法反映真實狀況，雖然實習樣態、目的、方式非常多，教育部仍應有一定範本給學校參考，各校再各自與廠商訂定相關契約，最基本比照勞基法，將最基本勞動權益保障放在契約範本中，至少對於實習生有基本保障，提供勞務受保護。

立委林靜儀也表示，勞動部、教育部橫向聯繫不足，過去並未要求學校提供合作產業勞動條件狀況，學校與廠商說好就把學生送過去，學生當然不敢說、怎麼可以指責受害者。大學狀況較複雜無法一致性處理，蔡英文總統選前曾說過產學合作平台，要求兩部建置公開透明合作平台，釐清哪些系所適合、值得實習提供足夠資訊，也知道合法廠商名單。

姚立德表示，各校有實習機構將來與勞動部密切合作，如果過去有不良勞檢紀錄將剔除。勞動部長林美珠則說，與教育部合作沒有間斷，無論建教生實習生分野中有滿清楚認定，對於權益保護不會有所減損，事後將加強兩部之間聯繫。

(中時)