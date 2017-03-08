一例一休影響公共工程？工程會：研擬處理原則

我要評比

公共工程委員會主委吳宏謀8日赴立法院備詢。（姚志平攝）

對於立委關心一例一休是否會影響公共工程的成本及工期，公共工程委員會主委吳宏謀8日在立法院表示，將針對工期延長、經費增加等研擬處理原則，讓各機關有所依循。

(中時)