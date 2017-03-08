QS學科領域排名 台大5大主領域首度全進前50

英國高等教育機構（QS）公布今年度大學學科領域排名，台大首次5大主領域包括「藝術與人文」、「工程與科技」、「生命科學與醫學」、「自然科學」、「社會科學與管理學」全進入全球前50大；台灣表現最佳的學科則是台大「運動相關學科」，名列全球第15名，清大則拿下機械工程類第30名、台灣師範大學則拿下教育學科第40名。

此項評比以學術聲望、雇主意見調查、論文引用數及H-index等項目，評鑑全球4438所大學，今年加入4項新的學科領域為神學與宗教研究、解剖學與生理學、餐旅與休閒管理、運動相關學科，總共分類46項領域。

台大今年首度5大主領域都擠進前50大，去年只有3大主領域進入，因此全進成為台大近幾年一直希望達成的目標，而今年成功達成，主因是跨領域研究讓學院間彼此合作，有助於各領域提升。

台大在36項領域上榜，其中20項領域排入前50大，33項領域排入前百大，而表現最佳的領域是今年新增的運動學科，排入全球第15名，次佳為護理學科排第20名，再來是電子與電機工程排27名。

台大研發長李芳仁說，運動領域並非只看運動競賽或教學等，QS排名中把所有跟運動相關的知識都列入，如運動心理學、人體肌肉的運動力學、醫學上的復健學科等，這些台大都有，因此整體表現就比單項發展的運動大學強。

清華大學則有3個學科進前50大，分別是電機電子（第30名）、動機（第38名）、材料（第48名）；進入前51-100名者有6個學科，包括語言、資工、化工、化學、物理及天文、統計。清大機械工程領域今年排名第38名，是歷年最佳，清大動機系主任蔡宏營認為，前年奈米工程與微系統研究所併入動機系，讓師資如虎添翼。

台灣師範大學教育學科、語言學科擠入全球前50大，分別為全球第40名、第48名，其中教育學科連續5年穩居全球前50名。

(中時)