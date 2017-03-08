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3月8日中視午間新聞速速報

外資圈第一美女總座 涉內線500萬交保

有外資圈第一美女總座、外資圈宋慧喬之稱的邱慧平，涉嫌在併購利多消息發布前，透過親友購買大量股票，獲利高達2100多萬元。北檢搜索並約談9名相關人士後，今天早上邱慧平以500萬元交保並限制出境。

又濕又冷玉山降雪! 明稍回溫仍防雨

受到強烈大陸冷氣團與與華南雲雨區帶來水氣，玉山氣象站今早8時10分開始下雪，降雪持續10分鐘，累積雪深達1.7公分, 明、後天氣溫稍回升，但水汽仍然偏多，除南部平地外，各地都可能降雨.

維基解密再爆 CIA手機駭客竊你我個資!

維基解密公佈美國中情局用來進行大規模駭客攻擊的工具。文件中稱，CIA入侵包括Google的Android作業系統、還有HTC、索尼和其他品牌的器材，這批文件的真實性目前尚無法被證實，美國中情局則拒絕回應

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)