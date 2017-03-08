NBA》韋少狂砍58分無用 雷霆不敵拓荒者4連敗

韋斯布魯克攻下生涯新高58分，但獨木難撐大廈，雷霆不敵拓荒者吞下4連敗。(美聯社)

雖然韋斯布魯克在8日於主場迎戰拓荒者時攻下生涯新高58分，但雷霆卻在第三節失守，最終以121比126吞下4連敗，本季對戰拓荒者1勝3敗。

「超級忍者龜」韋斯布魯克此役出手39次，全隊總共才出手85次，韋少就佔了將近一半的次數，而韋少投進21球，投籃命中率超過53.8%，比全隊的51.8%還要出色，然而在這場飆分大賽中卻還是無法阻擋拓荒者55.3%的高投籃命中率，尤其是第三節的38比25攻勢成為整場比賽的勝負關鍵，拓荒者也順利拿下3連勝。

拓荒者整場比賽9人上場，7人得分上雙，替補的克拉布23分最高，利拉德22分、8助攻，麥科倫21分，紐基奇17分、8籃板，里納德與阿米紐各12分，馮萊11分。

首節就攻下40分取得11分領先優勢的雷霆，全場出現11次失誤，加上攻勢過於集中在韋斯布魯克身上，導致得分點太少，輸得很可惜。

(中時電子報)