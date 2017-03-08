加國流粉紅自來水 網友：漂亮但不會喝
加拿大亞伯達省奧諾威鎮沒有發布任何通知下，居民昨晚赫然發現水龍頭流出粉紅色的自來水後，當局已向1000名居民道歉。網友說雖然顏色很漂亮，但不會喝下口。
英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，奧諾威（Onoway）鎮長克拉斯諾（Dale Krasnow）在聲明中表示，這不會造成公共健康風險，但「應該善盡告知的義務」。
克拉斯諾還說，會發生這樣的事情，是因為水處理劑過錳酸鉀的關係。
過錳酸鉀常被用來除去水中的鐵和硫化氫。鎮公所表示，在進行「正常的管線沖洗和過濾器回洗」時，因為水庫閥門故障，造成過錳酸鉀進入水庫。
「已將水庫抽乾，但還是有一些過錳酸鉀流入配水系統。」
「雖然看到水龍頭流出粉紅色自來水很嚇人，但在正常的水處理程序下，會使用過錳酸鉀來除去鐵和錳，不會對居民安全構成危險。」
根據世界衛生組織（WHO），過錳酸鉀會對皮膚造成刺激作用，但目前尚未傳出有任何不良影響的報導。
有網友說：「抱歉，雖然看起來很漂亮，但我不會喝下口。」
還有網友說：「『根據維基百科，副作用可能包括刺激皮膚和衣服褪色，如果誤服過錳酸鉀，可能造成中毒或死亡。』沒錯，聽起來超安全的。」
網友說：「我敢打賭，今天早上一定有小女孩看到粉紅色的水，開心地尖叫。」（譯者：中央社陳昱婷）1060308
(中央社)
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