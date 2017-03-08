台化彰化廠訴願 立委盼公開旁聽發言

我要評比

多個彰化公民團體與多名民進黨立委，今天在立法院召開記者會，呼籲台化訴願案應該公開透明，並且讓關切的在地人士與立委進入訴願會旁聽與發言。

台化公司彰化廠內的M16、M17以及M22等3座汽電共生的蒸汽鍋向彰化縣環保局申請展延操作許可，不過台化公司所提出的申請案都遭到駁回，台化公司表示取不到許可只好關廠，經協調未果後，台化提出訴願。

民進黨立委劉建國、台灣健康空氣行動聯盟等，上午在立法院召開記者會，彰化選出的民進黨立委陳素月、洪宗熠、黃秀芳、彰化出身的民進黨立委尤美女等人都出席。

劉建國說，大家都說要拚經濟，但空氣污染問題非常嚴重，這樣拚出來的經濟絕對是不好的。他認為，既然新政府是開放政府，應該開放訴願會讓關心的民眾旁聽，希望政府能夠讓訴願會的資訊公開。

陳素月說，台化彰化廠鍋爐停爐後，彰化附近空氣品質變好，這是彰化人民直接的感受。

她說，台化提出訴願備受矚目，根據台化最新財報，今年1月營收較去年同期成長超過20%，顯示營業額一直在成長，台化如果有心要留在彰化，要拿出誠意，不要花時間與金錢在訴願上。

尤美女說，還給人民純淨的空氣非常重要，她是彰化女中畢業，從小在彰化長大，呼吸到髒空氣都不知道，到台北生活後再回到彰化，發現無法呼吸，才知道什麼是乾淨的空氣，什麼是污染的空氣。

她說，希望訴願決定前 讓利害關係人能夠旁聽、陳述意見。1060308

(中央社)