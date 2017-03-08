野柳公園安全紅線被嫌醜 觀光局擬改地貼

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野柳地質公質公園內，50年前為安全考量用油漆劃設的紅線，一直被嫌醜，破壞景觀，交通部觀光局長周永暉今天證實可能採用較美的地貼取代。

觀光局今天舉行「旅遊安全宣導週」啟動儀式。

周永暉談旅遊安全時，提到野柳地質公園的安全紅線劃設點，10年來曾發生2人罹難、9人受傷事件，雖然很多人認為不美觀，但有其重要性。

周永暉證實，近期會研擬紅線替代方案，可能使用較美觀的地貼，同時配合科技，與中央氣象局合作，提醒民眾注意安全。

觀光局從今年起，將每年3月第3週，訂為「旅遊安全宣導週」，在加強景點安全方面，將在湖泊、山脈、海邊，辦理救災聯合演習。1060308

(中央社)