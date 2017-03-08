搜救失蹤消防員 救難隊員落水遭沖走

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花蓮、台北與台灣磐石救難隊組成聯合救難小組，深入花蓮南二子山搜救台北市消防局搜救隊警消李盈勳，今天上午傳出1名救難隊員跌落溪水被沖走，警消緊急出動搜索救人。

搜索李盈勳已進入第5天，由於連日來山區天候不佳且雲霧重，搜救工作備極艱辛。上午一名台灣磐石救難隊員孫宏新不慎掉落壽豐溪中，被大水沖走。

花蓮縣消防局出動10多輛車組及空勤救援，並於壽豐溪下游設攔截點攔截。目前空勤直升機發現黃色背包在壽豐溪與初見溪交會往下1公里，人員趕往救援。1060308

(中央社)