駭客大全外洩 專家痛批CIA

揭密網站「維基解密」今天公布所取得美國中央情報局（CIA）用來入侵電話、通訊app和其他電子裝置的極機密駭客工具寶庫。專家痛批CIA讓人們陷資安風險。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，維基解密（WikiLeaks）公布8761筆美國政府秘密檔案，詳細描述CIA的駭客及監控技術，顯示CIA能藉植入惡意軟體來控制他人的電視與汽車。

機密檔案也顯示，由英美情報單位聯合執行一項「垂淚天使」（Weeping Angel）的計畫，談及把三星（Samsung）的F8000智慧電視轉變為監視器的手法。

路透社報導，他們無法即刻查證這些內容，但多位網路安全專家和承包商表示，維基解密取得的那些文件，日期介於2013到2016年，似乎是來自合法來源。

一名長期與美國情報單位合作、專精這類專業駭客工具的承包商告訴路透社，這次維基解密公布的資料，包含描述目前執行中網路項目的正確「掩護」術語。

資安專家對此次外洩可能造成美國網路諜報傷害程度的看法不一；許多專家表示這次雖有傷害，但無法與2013年美國國家安全局（NSA）包商前雇員史諾登（Edward Snowden）大量揭露國安局情蒐的那次相提並論。

加州爾灣（Irvine）資安公司「Cylance」執行長麥克魯（Stuart McClure）表示，這次維解所揭露的內容顯示，CIA駭客是如何透過留下電子軌跡來欺敵，暗示駭客來自俄羅斯、中國大陸、伊朗，而不是美國，藉以掩飾其蹤跡。

智庫「戰略暨國際問題研究中心」（CSIS）網路安全專家路易斯（James Lewis）說：「你以為你們的科技是安全的，其實這些從來就不安全。」

法新社報導，維基解密表示這次資料外洩，表明CIA無法充分掌握自身的網路武器，恐使其落入其他駭客手中。

隱私倡議團體「電子邊疆基金會」（Electronic Frontier Foundation）執行董事寇恩（Cindy Cohn）痛批CIA不幫助企業填補裝置的安全漏洞。

寇恩在聲明中說：「這件事的黑暗面，是機密資料證實CIA暗自把持包括安卓手機、iPhone、三星電視等軟體與裝置的安全瑕疵，這些裝置是全世界上百萬人所倚賴。如同這次所揭，我們全因CIA寧可把持也不願確保瑕疵獲彌補，而變得不安全。」（譯者：中央社陳亦偉）1060308

(中央社)